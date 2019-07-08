Москва, 8 июля 2019, 11:48 — REGNUM
Нецензурные высказывания журналиста грузинского телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес президента России Владимира Путина является «эскападой одного ущербного человека», заявил 8 июля глава международного отдела Союза журналистов РФ Тимур Шафир.
«Это эскапада одного ущербного человека, к журналистике это никакого отношения не имеет. Это непрофессионально, гнусно, омерзительно», — цитирует РИА Новости Шафира.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля Габуния начал свою авторскую программу «Постскриптум» в эфире «Рустави 2» с нецензурной брани в адрес президента РФ Владимира Путина. Эта выходка вызвала бурную реакцию общественности. Местные жители вышли на акцию протеста к зданию телецентра, потребовав отставки главы телеканала Ники Гварамия и увольнения тележурналиста.
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