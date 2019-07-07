Киев, 7 июля 2019, 21:03 — REGNUM
7 июля в Донбасс прибыли президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейского совета Дональд Туск. Об этом сообщает так называемый штаб Операции объединённых сил (ООС) на странице в соцсети Facebook.
«Президент Украины В. Зеленский и глава Европейского совета Д. Туск побывали в районе разведения сил и средств в Станице Луганской», — уточняется в сообщении.
Отмечается, что Зеленский и Туск пообщались с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и местными жителями.
Ранее глава Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому Deutsche Welle заявил, что Киев готов выполнять Минские договорённости.
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