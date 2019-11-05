Москва, 5 ноября 2019, 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 г.г.
5 ноября
5 ноября 1941 года началась Ростовская оборонительная операция войск Южного фронта и 56-й отдельной армии, которая должна была не допустить окружения частей Красной армии под Ростовом-на-Дону немецкими войсками и закрыть немцам проход на Кавказ.
Немецкие части пытались обойти оборонительные рубежи Ростова-на-Дону с севера, через город Шахты, но их наступление сдерживала 9-я армия Южного фронта.
В Ленинградской области 2-я партизанская бригада освободила от немецких войск более 300 населённых пунктов и начала восстановление советской власти на территории Дедовичскго района. Но здесь же в Ленобласти захлебнулась контратака Красной Армии в направлении Грузино.
Немецкие войска перешли в наступление на тихвинском направлении.
Лётчик Алексей Севастьянов ночью на 5 ноября совершил таран немецкого бомбардировщика, прорвавшегося через огонь советских зениток к Ленинграду, за что ему было присвоено звания Героя Советского Союза. Сам Севастьянов выжил, выпрыгнув из своего истребителя с парашютом.
5 ноября 1942 года Красная Армия с помощью непрерывных контратак остановила продвижение немцев к Орджоникидзе .
5 ноября 1943 года войска 1-го Украинского фронта в результате быстрого нападения обошли Киев и вошли на северную и западную окраины города.
Закончилась Мелитопольская наступательная операция войск 4-го Украинского фронта, в ходе которой от немецких войск была освобождена вся Северная Таврия, а немецкие силы в Крыму оказались заблокированы с суши, со стороны захваченного Красной Армией Перекопского перешейка.
5 ноября 1944 года 2-й и 3-й Белорусские фронты по приказу Ставки перешли к обороне.