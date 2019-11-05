Москва, , 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 г.г.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

5 ноября

5 ноября 1941 года началась Ростовская оборонительная операция войск Южного фронта и 56-й отдельной армии, которая должна была не допустить окружения частей Красной армии под Ростовом-на-Дону немецкими войсками и закрыть немцам проход на Кавказ.

Немецкие части пытались обойти оборонительные рубежи Ростова-на-Дону с севера, через город Шахты, но их наступление сдерживала 9-я армия Южного фронта.

В Ленинградской области 2-я партизанская бригада освободила от немецких войск более 300 населённых пунктов и начала восстановление советской власти на территории Дедовичскго района. Но здесь же в Ленобласти захлебнулась контратака Красной Армии в направлении Грузино.

Немецкие войска перешли в наступление на тихвинском направлении.

Лётчик Алексей Севастьянов ночью на 5 ноября совершил таран немецкого бомбардировщика, прорвавшегося через огонь советских зениток к Ленинграду, за что ему было присвоено звания Героя Советского Союза. Сам Севастьянов выжил, выпрыгнув из своего истребителя с парашютом.

5 ноября 1942 года Красная Армия с помощью непрерывных контратак остановила продвижение немцев к Орджоникидзе .

5 ноября 1943 года войска 1-го Украинского фронта в результате быстрого нападения обошли Киев и вошли на северную и западную окраины города.

Закончилась Мелитопольская наступательная операция войск 4-го Украинского фронта, в ходе которой от немецких войск была освобождена вся Северная Таврия, а немецкие силы в Крыму оказались заблокированы с суши, со стороны захваченного Красной Армией Перекопского перешейка.

5 ноября 1944 года 2-й и 3-й Белорусские фронты по приказу Ставки перешли к обороне.