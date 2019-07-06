Москва, , 22:41 — REGNUM

Властям США, которые осуждают меры Российской Федерации в отношении Грузии, надо вспомнить о своих санкциях. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел (МИД) РФ, комментируя высказывание временной поверенной в делах США в Грузии Элизабет Руд.

Аэропорт Домодедово Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Хотелось бы услышать от госпожи Руд о «справедливости, нужности и пропорциональности» американских рестрикционных мер», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве на странице в соцсети Facebook.

В МИД РФ отметили, что те или иные ограничительные меры США действуют в отношении Российской Федерации до настоящего времени «как минимум с 1974 года».

Напомним, что ранее временная поверенная в делах США в Грузии Элизабет Руд назвала «несправедливыми, ненужными и непропорциональными» предпринятые РФ в отношении Грузии меры в сфере авиаперевозок и туризма.

Как передавало ИА REGNUM, в июне 2019 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о закрытии авиационного сообщения с Грузией на фоне продолжающихся акций в стране с явным антироссийским содержанием. Документ вступит в силу с 8 июля 2019 года.

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