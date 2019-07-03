Берн, , 12:09 — REGNUM

Обстановка, сложившаяся в Грузии после протестов 20 июня, неблагоприятна для Москвы и Тбилиси, обе стороны должны найти пути выхода из нее. Об этом заявил 3 июля замглавы МИД РФ Григорий Карасин в интервью грузинской телекомпании Imedi.

Он отметил, что российская делегация прибыла на переговоры в Женеве по безопасности и стабильности в Закавказье для обмена мнениями, для того, чтобы рассмотреть положение дел и обсудить документ о неприменении силы. В эскалации ситуации Россия не заинтересована.

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Необходимо понять друг друга и выйти из неблагоприятной ситуации, которая сложилась после 20 и 21 июня. Обострение нежелательно для отношений Грузии и России, через это нужно перешагнуть, добавил дипломат.

Карасин отметил также, что внутриполитические процессы в Грузии не должны переходить в антироссийское русло.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня в Тбилиси произошли антироссийские выступления, за которыми последовали ограничительные меры со стороны России в авиасообщении и торговле.

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