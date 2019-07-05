Москва, , 12:39 — REGNUM

Звание Героя России присвоено четверым из погибших в Баренцевом море моряков-подводников, еще десять офицеров награждены Орденом мужества посмертно. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин 5 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

Звездой Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, награждены посмертно:

капитан первого ранга Андрей Воскресенский,

капитан первого ранга Денис Опарин,

капитан второго ранга Дмитрий Соловьев,

капитан первого ранга Константин Сомов.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награждены Орденом мужества посмертно:

капитан первого ранга Владимир Абанкин,

капитан второго ранга Александр Авдонин,

подполковник медицинской службы Александр Васильев,

капитан первого ранга Сергей Данильченко,

капитан первого ранга, Герой России Денис Долонский,

капитан-лейтенант Михаил Дубков,

капитан первого ранга Константин Иванов,

капитан третьего ранга Виктор Кузьмин,

капитан третьего ранга Владимир Сухиничев,

капитан первого ранга, Герой России Николай Филин.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 моряков-подводников погибли 1 июля в результате ЧП на глубоководном аппарате в Баренцевом море. Министр обороны Сергей Шойгу ранее доложил президенту о героизме членов экипажа, которые не допустили гибели аппарата и спасли своих товарищей, но погибли сами.

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