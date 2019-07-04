Ватикан, , 15:21 — REGNUM

Встреча российского президента Владимира Путина и главы католической церкви папы римского Франциска состоялась 4 июля в Ватикане.

Российский лидер проследовал на встречу с понтификом в окружении официальных лиц. Франциск и Путин пожали друг другу руки и приступили к беседе.

Ранее Путин дважды встречался с Франциском. Ожидается, что российский президент и глава Католической церкви обстановку в мире, угрозу распространения ядерного и химического оружия, напряжение вокруг Ирана, а также Минские соглашения и конфликт в Донбассе.

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