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Визит президента России Владимира Путина в Италию и Ватикан — трансляция

4 июля президент России Владимир Путин посетит Италию и Ватикан, где встретится с итальянскими политиками и папой римским Франциском. В частности, запланированы переговоры главы России с президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой и председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте. Если с папой римским Франциском Путин планирует говорить о ситуации в Сирии и на юго-востоке Украины, то на встрече с итальянскими политиками президент обсудит в первую очередь ключевые вопросы российско-итальянского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные международные и региональные темы. Также предполагается совместное участие Владимира Путина и Джузеппе Конте в заседании российско-итальянского форума-диалога гражданских обществ.