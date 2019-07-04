Ватикан, , 15:10 — REGNUM

Встреча российского президента Владимира Путина и главы католической церкви папы римского Франциска ожидается в Ватикане.

Папа римский Франциск (cc) Jeffrey Bruno

Кортеж с лимузином российского лидера проследовал по Ватикану. Президента России на площади Святого Петра приветствовали швейцарские гвардейцы — военнослужащие Ватикана — и официальные лица.

Российский лидер прибыл в Италию 4 июля. Ватикан — первый пункт его зарубежного визита. Ранее Путин уже дважды встречался с понтификом. Повестка очередной встречи весьма широкая, отметил посол России в Ватикане Александр Авдеев.

«Это одна из важнейших встреч в дипломатии Ватикана», — приводит слова дипломата РЕН ТВ.

Путин и Франциск обсудят обстановку в мире, угрозу распространения ядерного и химического оружия, напряжение вокруг Ирана, а также Минские соглашения и конфликт в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат итальянского парламента Мара Карфанья с иронией поблагодарила Владимира Путина за чистоту на улицах Рима.

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