Каракас, , 16:16 — REGNUM

В ходе пресс-конференции на Саммите «Большой двадцатки», проходившем в Осаке, президент США Дональд Трамп заверил, что у США есть пять разных стратегий для Венесуэлы и что Америка в любой момент сможет сменить тактику в отношении этой южноамериканской страны. Об этом сообщило аргентинское агентство Infobae.

«У нас есть множество альтернатив, у нас есть пять разных альтернатив для Венесуэлы, посмотрим, что будет. У Венесуэлы сейчас всё очень плохо, и у Мадуро сейчас всё очень плохо», — добавил Трамп.

Американский президент заверил, что обсудил венесуэльский кризис «почти с каждым лидером», с которым он встречался на полях Саммита. Доподлинно известно, что Трамп затронул ситуацию в Венесуэле в беседах с президентами России Владимиром Путиным и Бразилии Жаиром Болсонару.