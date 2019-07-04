Рим, , 07:25 — REGNUM

Российское государство заинтересовано в восстановлении полноформатных отношений с Евросоюзом для поддержания мира, стабильности и безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью итальянской газете Corriere della Sera, опубликованном 4 июля.

В интересах Москвы — восстановление полноформатных отношений с ЕС во имя поддержания мира, стабильности и безопасности на континенте, отметил российский лидер. Путин выразил готовность к конструктивным отношениям со всеми политическими силами, которых поддержали европейские избиратели.

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Президент РФ добавил также, что преодолеть напряженность в Европе поможет отказ от устаревших концепций периода холодной войны и «блоковой логики». РФ открыта для сотрудничества в борьбе с современными вызовами и угрозами.

Как сообщало ИА REGNUM, на 4 июля запланирован официальный визит президента России в Италию и Ватикан. Путин встретится, в частности, с итальянским президентом Серджо Маттареллой и папой Римским Франциском, а также примет участие в российско-итальянском форуме гражданских обществ.

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