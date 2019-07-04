Москва, 4 июля 2019, 05:50 — REGNUM
Итальянский деятель Сильвио Берлускони — политик мирового уровня, заявил российский президент Владимир Путин в интервью Corriere della Sera.
По словам российского лидера, он и Берлускони — друзья, хотя часто видеться у них возможности нет.
«Сильвио — политик мирового уровня, настоящий лидер, который отстаивает интересы своей страны на международной арене», — сказал Путин.
Напомним, Берлускони четырежды занимал пост премьер-министра Италии — последний раз с 2008 по 2011 гг. В октябре он нанёс визит в Москву, чтобы побывать на дне рождения российского президента.
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