Москва, , 05:50 — REGNUM

Итальянский деятель Сильвио Берлускони — политик мирового уровня, заявил российский президент Владимир Путин в интервью Corriere della Sera.

Владимир Путин и Сильвио Берлускони Kremlin.ru

По словам российского лидера, он и Берлускони — друзья, хотя часто видеться у них возможности нет.

«Сильвио — политик мирового уровня, настоящий лидер, который отстаивает интересы своей страны на международной арене», — сказал Путин.

Напомним, Берлускони четырежды занимал пост премьер-министра Италии — последний раз с 2008 по 2011 гг. В октябре он нанёс визит в Москву, чтобы побывать на дне рождения российского президента.

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