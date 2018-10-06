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Берлускони вылетел к Путину на день рождения

Политика

Бывший премьер-министр Италии планирует обсудить с российским лидером все «самые важные международные проблемы»

Берлускони вылетел к Путину на день рождения
Иллюстрация: Kremlin.ru
Берлускони и Путин (в центре). Крым

Рим, 6 октября 2018, 18:42 — REGNUM  Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в ближайшее время прибудет в Российскую Федерацию. Об этом он сам сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

«Лечу на самолете в Россию к моему другу Владимиру Путину на день рождения», — написал Берлускони.

По его словам, он планирует обсудить с российским лидером все «самые важные международные проблемы».

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил радиостанции «Говорит Москва», что глава государства Путин, которому 7 октября исполнится 66 лет, планирует отметить день рождения в кругу друзей и родных.

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