Сан-Сальвадор, , 13:51 — REGNUM

Президент Сальвадора Найиб Букеле назначил не менее двух свои родственников на правительственные должности. Это примечательно тем, что сам Букеле обвинял своего предшественника Сальвадора Санчеса Серена в кумовстве, пишет испанская газета ABC.

2 июля президент объявил, что Национальный институт спорта возглавит его родной брат Ямиль Букеле. Всего три года назад суд оштрафовал Найиба Букеле, в ту пору мэра Сальвадора, на $2,5 тыс за назначение брата главой муниципального института спорта и отдыха.

В правительстве Сальвадора, приступившем к работе в начале июня, должность министра торговли и инвестиций занимает Мигель Каттан. Каттан приходится дядей действующему президенту. Кроме того, по данным портала elsalvador.com, другие ответственные должности в новом правительстве занимают не только друзья Букеле, но также его кузен и сестра его супруги.

Как сообщало ИА REGNUM, 37-летний Найиб Букеле выиграл выборы в феврале этого года, набрав 53% голосов. С его победой завершилось десятилетнее правление левой партии «Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти». Букеле представляет правоцентристский «Большой альянс за народное единство».

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