Депутаты Сальвадора : «Внешняя политика нового президента навязана США»

Сан-Сальвадор, , 11:30 — REGNUM Новый президент Сальвадора Найиб Букеле подвергся критике левых парламентских сил за разрыв дипломатических отношений с Сахарской Арабской Демократической Республикой (САДР). Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Левая партия «Фронт национального освобождения им. Фарабундо Марти» (FMLN), являющаяся главной оппозиционной силой в Законодательной ассамблее Сальвадора, выпустила коммюнике, в котором назвала данную меру «дипломатической ошибкой» и «свидетельством плохого знания геополитики». Генеральный секретарь FMLN Медардо Гонсалес обвинил Букеле в том, что тот проводит внешнюю политику, навязанную США.

Заместитель председателя сальвадорского парламента Янси Урбина выразила сожаление в связи с решением президента укрепить отношения с Марокко, так как оно, по её мнению, означает выбор в пользу колониализма. Она также добавила, что парламентская группа дружбы с правительством САДР продолжит свою работу, несмотря на решение главы государства.