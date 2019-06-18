Вторник, 18 Июня 2019 года
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Депутаты Сальвадора : «Внешняя политика нового президента навязана США»

Политика

Поводом для масштабной критики президента стало его решение разорвать дипотношения с Сахарской Арабской Демократической Республикой (САДР)

Сан-Сальвадор, 18 июня 2019, 11:30 — REGNUM  Новый президент Сальвадора Найиб Букеле подвергся критике левых парламентских сил за разрыв дипломатических отношений с Сахарской Арабской Демократической Республикой (САДР). Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Левая партия «Фронт национального освобождения им. Фарабундо Марти» (FMLN), являющаяся главной оппозиционной силой в Законодательной ассамблее Сальвадора, выпустила коммюнике, в котором назвала данную меру «дипломатической ошибкой» и «свидетельством плохого знания геополитики». Генеральный секретарь FMLN Медардо Гонсалес обвинил Букеле в том, что тот проводит внешнюю политику, навязанную США.

Заместитель председателя сальвадорского парламента Янси Урбина выразила сожаление в связи с решением президента укрепить отношения с Марокко, так как оно, по её мнению, означает выбор в пользу колониализма. Она также добавила, что парламентская группа дружбы с правительством САДР продолжит свою работу, несмотря на решение главы государства.

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Зарубежная хроника
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