Санкт-Петербург, , 13:47 — REGNUM

Гибель моряков-подводников в Баренцевом море 1 июля произошла на борту атомной глубоководной станции АС-31 (проект 10 831), находившейся в этот момент на полигоне боевой подготовки Северного флота. Причиной смерти 14 офицеров Военно-морского флота России явилось быстрое развитие объемного пожара на борту станции. Об этом ИА REGNUM стало известно 3 июля из информированного источника.

«Экипаж АС-31 до последнего боролся за живучесть корабля, оставаясь при этом на своих боевых постах, но скорость развития пожара и его последствия не позволили людям спастись», — отметил источник.

Он также подтвердил гибель капитана первого ранга, командира АС-31, Героя России Дениса Долонского, о чем ранее сообщили СМИ.

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Как сообщалось, 1 июля на российском глубоководном аппарате ВМФ России произошел пожар, в результате которого погибли 14 моряков-подводников. Среди них — семь капитанов первого ранга, двое Героев России. В Североморск 3 июля прибыл министр обороны Сергей Шойгу, чтобы лично заслушать доклады о произошедшем и доложить об обстоятельствах трагедии президенту Владимиру Путину.

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