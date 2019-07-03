Североморск, Мурманская область, , 10:31 — REGNUM

Герои России Денис Долонский и Николай Филин погибли в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море. Имена погибших указал Telegram-канал Baza.

Капитан первого ранга и командир пострадавшей подлодки Денис Долонский получил звание Героя России несколько лет назад за исследование Арктики и Антарктики. Испытателю глубоководной техники, капитану первого ранга Николаю Филину звание Героя России присвоили в 2018 году, отмечают источники Telegram-канала.

Долонский и Филин были приписаны к воинской части Петергофа. Ранее издание «Фонтанка» указало, что погибшие подводники числились в списках личного состава секретного объекта — одной из военных частей в Санкт-Петербурге.

Имена остальных погибших пока не названы.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 моряков-подводников погибли из-за пожара на глубоководном аппарате, проводившем батиметрические измерения в Баренцевом море. Пятерых выживших членов экипажа доставили в военный госпиталь в Североморске.

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