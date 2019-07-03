Москва, , 13:03 — REGNUM

Подробности трагедии в Баренцевом море и гибели 14 моряков-подводников не разглашаются в интересах государства. Некоторая информация о произошедшем является секретной, заявил 3 июля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, представитель Кремля на стал отвечать на вопрос о типе подводного аппарата и месте ЧП. Отказ раскрывать секретные сведения он назвал абсолютно нормальной практикой и напомнил, что понятие гостайны определено в законодательстве.

Президенту Владимиру Путину — главнокомандующему Вооруженными силами РФ — своевременно предоставлена вся информация, заверил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля на российском научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате которого погибли 14 моряков. В Североморск 3 июля прибыл министр обороны Сергей Шойгу, чтобы лично заслушать доклады о произошедшем.

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