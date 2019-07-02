Москва, , 17:51 — REGNUM

Российский ВПК прокомментировал доклад разведки США о якобы ограниченных возможностях нашего военно-промышленного комплекса по производству новейшего гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард». Выдержки из доклада были опубликованы на сайте телеканала CNBC. ИА REGNUM ранее сообщало о наличии этого документа.

Американская разведка пришла к выводу, что нельзя будет произвести более шестидесяти «Авангардов» в связи отсутствием для производства ракет углеводородного волокна с требуемыми характеристиками.

По информации ТАСС из аппарата вице-премьера Юрия Борисова, работа по производству и поставке ракетных комплексов «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком проходит в рамках графика, нет никаких сбоев.

РИА Новости со ссылкой на члена экспертного совета при коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктора Мураховского пишет, что сообщение спецслужб США является «уткой». У России нет никакого недостатка в теплозащитных покрытиях для космических кораблей, МБР и противоракет.

Первый полк, оснащенный ракетными комплексами «Авангард», встанет на боевое дежурство до конца 2019 года. Так что американским «товарищам» не стоит волноваться, всё будет исполнено в срок, данный вопрос стоит на контроле у президента России Владимира Путина.

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