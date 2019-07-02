Вашингтон, , 09:24 — REGNUM

В России не смогут производить столько новейших гиперзвуковых ракетных комплексов «Авангард», сколько планировалось ранее. Это следует из доклада разведки США, выдержки из которого опубликованы на сайте телеканала CNBC.

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Согласно утверждениям в статье, в России произведут не более 60 «Авангардов», так как страна не смогла найти поставщика углеродного волокна с нужными для производства ракет характеристиками.

«Ожидается, что выпустят не более 60 единиц этих гиперзвуковых вооружений, потому что это просто слишком дорого для производства», — сказал один из источников телеканала, пожелавший остаться неназванным.

Как следует из материала, разведка США полагает, что комплекс будет готов к применению в боевых условиях к 2020 году, что станет значительным шагом, который позволит Кремлю превзойти США и Китай в этом отношении.

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Напомним, гиперзвуковой ракетный комплексов «Авангард» был одним из шести ранее засекреченных видов стратегического вооружения, образцы которых президент РФ Владимир Путин продемонстрировал 1 марта 2018 года во время выступления с обращением к членам Федерального собрания. Тогда глава государства заявил о разработке в России «беспилотных» подводных аппаратов, показал запуск тяжёлой жидкостной ракеты «Сармат», гиперзвуковой комплекс «Кинжал» и боевой лазер.

Как сообщало ИА REGNUM, в России уже начато серийное производство гиперзвукового стратегического ракетного комплекса «Авангард», где скорость полёта гиперзвукового блока составляет более 20М. На данный момент он не имеет аналогов в мире и обеспечивает преодоление любых существующих и перспективных систем противоракетной обороны.

В мае 2019 года в составе Ракетных войск стратегического назначения приступили к созданию первого полка, вооруженного комплексами пятого поколения «Авангард». Он будет развёрнут в Оренбургской области и войдёт в состав Ясненского ракетного соединения. На боевое дежурство он заступит до конца 2019 года.

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