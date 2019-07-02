Исламабад, , 13:05 — REGNUM

Переговоры главнокомандующего Сухопутными войсками России Олега Салюкова с министром обороны Пакистана Первезом Хаттаком пройдут в Исламабаде. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Генерал армии Олег Салюков также встретится в пакистанской столице с командующим сухопутными войсками генералом Камаром Джавед Баджвой и другими высокопоставленными военными Пакистана. В повестке встречи — двухстороннее взаимодействие РФ и Пакистана, обучение пакистанских военных и совместные учения, запланированные в октябре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что Исламабад хочет добиться «синергии» с Россией и открыть новые возможности для сотрудничества и взаимодействия.

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