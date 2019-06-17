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МИД Пакистана: мы хотим добиться «синергии» с Россией

Политика

Пакистан надеется на расширение связей с Россией

Исламабад, 17 июня 2019, 12:03 — REGNUM  Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что Исламабад хочет добиться «синергии» с Россией и открыть новые возможности для сотрудничества и взаимодействия.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, глава внешнеполитического ведомства Пакистана на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер» подвел итог участию пакистанской делегации в саммите стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Куреши отметил, что он и премьер-министр Пакистана Имран Хан провели «плодотворные» встречи с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В заявлении пакистанского МИДа, опубликованном параллельно с сообщением министра, говорится, что «переговоры дали толчок развитию многоформатных связей России и Пакистана».

Напомним, что «на полях» саммита российский и пакистанский лидеры пообщались в дружественной атмосфере, а также оказались рядом на совместной фотосессии лидеров.

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Зарубежная хроника
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