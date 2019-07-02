Прага, 2 июля 2019, 12:53 — REGNUM
Чешские правоохранители открыли 20 уголовных дел в отношении граждан страны, которые могли воевать в Донбассе против ВСУ. Об этом заявил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис 2 июля в интервью парламентской газете «Голос Украины».
«Сейчас идет расследование в отношении почти 20 чешских граждан, которые могли принимать участие в военных действиях… в Донбассе», — рассказал он.
По его словам, на данный момент осуждён один гражданин Чехии, воевавший против ВСУ. Он получил условный срок.
Дипломат отметил, что доказательство «вины» подозреваемых осложнено тем, что у чешских правоохранителей нет никаких доказательств, кроме показаний отдельных людей и информации из социальных сетей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Чехи Милош Земан призвал Украину смириться с утратой Крыма и признать, что антироссийские санкции не принесли российской экономике заметного вреда.
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