Президент Чехии призвал Украину смириться с потерей Крыма

Прага, , 09:51 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан призвал мировое сообщество и Украину смириться с фактом воссоединения Крыма с Россией. Об этом политик заявил 21 июня в интервью телеканалу Barrandov.

«Российский Крым — это свершившийся факт. Украине и несогласной с этим части международного сообщества пора смириться с ним», — подчеркнул он.

Земан отметил, что санкции не повлияли на российскую экономику, кроме того, лидеры Франции и Германии заметно смягчили риторику.

«Они, судя по всему, поняли, что санкции не подействовали на российскую экономику и политику так, чтобы они претерпели серьезные изменения. Если санкции не работают, тогда, вероятно, их следует отменить», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Совет Европейского союза продлил действие «крымского» пакета санкций до 2020 года.

Читайте также: Совет Евросоюза продлил санкции против России из-за Крыма

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году после того, как законная власть на Украине прекратила своё существование в связи с государственным переворотом. Основанием для воссоединения Крыма с Россией стал референдум, на котором эту идею поддержали свыше 90% жителей полуострова.