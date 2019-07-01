Хартум, , 23:55 — REGNUM

Около шести сотен протестующих в городе Омдурман в Судане заблокировали мост через Нил в столицу страны, Хартум, 1 июля передает агентство Reuters.

Часть демонстрантов является родственниками демонстрантов, убитых во время столкновений с военными в ходе протестов в Хартуме — тела троих молодых людей с огнестрельными ранениями были обнаружены в реке Нил рано утром 1 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июня в Хартуме прошли многотысячные акции протеста, которые закончились беспорядками и столкновениями с военными. В ходе столкновений погибли не менее семи человек, более 180 получили ранения.

Читайте также: В Судане прошли новые акции протеста