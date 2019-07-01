Хартум, , 07:38 — REGNUM

В воскресенье, 30 июня, тысячи человек вышли на улицы Хартума, Омдурмана и Гадаэфа с требованием перехода власти к гражданскому правительству. Есть сообщения о погибших и раненых, передает BBC Africa.

По информации министерства здравоохранения страны, по меньшей мере семь человек погибли, 181 был ранен. Жители страны требуют немедленной отставки военного совета.

Заместитель главы переходного военного совета генерал Мухаммед Хамдан Дагало прокомментировал гибель протестующих: «есть снайперы, которые открыли огонь по людям, они расстреляли трех членов сил оперативной поддержки RSF (спецслужбы Судана), а также пять или шесть граждан. Это диверсанты, люди, которые хотят поставить под угрозу достигнутые успехи».

По сообщениям AFP, спецслужбы применили слезоточивый газ для разгона демонстраций в Хартуме, Омдурмане и Гадаэфе. Акция протеста 30 июня стала крупнейшей с момента разгона общенациональной демонстрации 3 июня, в результате которого погибли десятки человек.

«Мы здесь за жертв демонстрации 3 июня. Мы хотим гражданское государство, которое будет гарантировать нашу свободу. Мы хотим избавиться от военной диктатуры», — заявил 23-летний протестующий Зейнаб в интервью AFP.

В преддверии массового протеста 29 июня спецслужбы разогнали конференцию организации «Ассоциация профессионалов Судана», которая является главной движущей силой демонстрации. В военном совете сообщили, что оппозиция будет ответственна за любые потери и проявления жестокости во время запланированного на 30 июня массового выступления.

Как передавало ИА REGNUM, в апреле 2019 года военные в Судане свергли президента страны Омара аль-Башира, который находился у власти в течение 30 лет. Его полномочия перешли в Переходному военному совету. С того момента жители страны не прекращают демонстрации, требуя передачи власти в руки гражданского правительства.