Санкт-Петербург, , 19:53 — REGNUM

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сегодня, 29 июня, предоставил в Горизбирком необходимое количество подписей петербургских избирателей и муниципальных депутатов Северной столицы для регистрации и включения своей кандидатуры в бюллетень на выборах губернатора Петербурга.

Как сообщили в Горизбиркоме, рабочая группа по приёму и проверке документов приняла у Беглова 162 подписи депутатов, представляющих 108 муниципальных советов и 80 331 подпись избирателей в поддержку выдвижения кандидата.

Необходимый для регистрации минимум составляет, соответственно, 155 подписей муниципалов и 76 000 подписей избирателей. Таким образом, Беглов представил в избирком необходимое по закону количество подписей.

Кандидатами для наделения полномочиями члена Совета Федерации, в случае избрания Беглова, стали глава АО «Климов» Александр Ватагин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и директор Президентского физико-математического лицея №239 Максим Пратусевич.