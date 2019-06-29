Санкт-Петербург, , 19:36 — REGNUM

Кандидаты в губернаторы Санкт-Петербурга — Надежда Тихонова от партии «Справедливая Россия», и Михаил Амосов от партии «Гражданская платформа» — сдали в Горизбирком Петербурга подписи муниципальных депутатов за свое выдвижение, необходимые для преодоления так называемого муниципального фильтра и включения в избирательный бюллетень.

Оба кандидата являются депутатами Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Тихонова представляет там «Справедливую Россию», а Амосов был избран от «Яблока», но затем порвал с этой партией, номинально оставшись членом «яблочной» фракции.

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Как сообщили 29 июня в Горизбиркоме, Надежда Тихонова представила 162 подписи депутатов, представляющих 106 муниципальных советов Санкт-Петербурга. Напомним, что минимальное количество подписей муниципалов для преодоления фильтра составляет в Петербурге 155.

Кроме подписей, Тихонова, как полагается по закону, представила сведения о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации, в случае ее избрания губернатором. Среди этих кандидатов — муниципальный депутат, член «СР» Нэлли Вавилина, коллега Тихоновой по фракции «СР» в Заксобрании Алексей Ковалев, глава совета МО «Автово» Геннадий Трусканов.

Михаил Амосов сдал в Горизбирком 160 подписей депутатов, представляющих 106 муниципальных советов. Кандидатуры в Совет Федерации от Амосова: Сергей Тихомиров, Сергей Назаров, Юрий Курикалов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подписи муниципалов в Горизбирком принесли кандидат от КПРФ, депутат Госдумы Владимир Бортко и кандидат от ЛДПР Олег Капитанов.

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Но если Бортко сдал 161 подпись, которых хватает для прохождения мунфильтра, то Капитанов — только 147 подписей, и этого недостаточно. Кроме того, Капитанов не представил своих кандидатов в Совфед, поэтому у него нет никаких оснований рассчитывать на включение в избирательный бюллетень. В субботу, 29 июня, стало известно, что Капитанов, назначенный днем ранее главой одного из комитетов Смольного, приостановил свое членство в ЛДПР.

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Выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся 8 сентября 2019 года. В настоящее время на этот пост претендуют 28 человек, как кандидатов от партий, так и самовыдвиженцев. Последним, помимо подписей мунфильтра, нужно представить подписи 76 тыс. петербургских избирателей.