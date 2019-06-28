Тбилиси, , 15:03 — REGNUM

Юридические гарантии безопасности граждан России в Грузии уже есть, заявил заместитель министра иностранных дел этой страны Александр Хвтисиашвили.

Таким образом он ответил на вопрос РИА Новости о том, готовы ли дать власти Грузии гарантии безопасности российских граждан.

«Мы уже гарантируем», — сказал он.

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По его словам, согласно статистике, за последние пять лет в Грузии не было ни одного происшествия с российскими туристами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении с 8 июля авиасообщения с Грузией. В этот срок все российские туристы должны быть вывезены с территории этой страны.

По данным Ростуризма, в период с 21 по 26 июня из Грузии уже вернулись 570 отдыхающих, все остающиеся туристы будут возвращены в Россию до 8 июля «в плановом порядке, согласно выписанным билетам».

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