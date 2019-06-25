Турпоток в Грузию сократится до минимума: шаттлы не помогут

Москва, , 15:16 — REGNUM Возможно, какую-то часть туристов из России привлечёт предложение грузинской стороны об организации чартеров из Еревана и Баку. Но наибольшую роль в принятии гражданами РФ решения о поездке в Грузию будет иметь информационная составляющая — то, как будет освещаться в российских СМИ ситуация в Грузии, заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Зайцева.

По ее словам, в последние дни наблюдается только усиление информационного посыла: ехать в Грузию не надо, потому что там, во-первых, небезопасно, во-вторых, ухудшилось отношение к русским. Например, показывают сюжеты о том, что даже русскоговорящие граждане Грузии отказываются общаться с российскими туристами на русском, предпочитая родной язык и английский.

«По статистике Грузии, в 2018 году 21% туристов был из России. Расходы россиян-туристов составили $1,1 млрд, что составляет 33% от всего турпотока. В 2018 году количество российских туристов в месяц превышало 60 тыс. человек в сезон. Туристы из России проводили в Грузии в 2019 году в среднем 6,2 дня, тратя около $500 в день», — привела цифры эксперт.

Сейчас наши дипломаты говорят о том, что нужно туристам в Грузии «читать каждый день сводки с внутриполитических полей» и с учётом этого строить свой туристский маршрут. Понятно, что такая ситуация для основной целевой аудитории (семейные пары, туристы 40+) совершенно не приемлема.

«Очевидно, что на ближайший летний период поток российских туристов сократится до минимума. Если улучшится информационное сопровождение этой ситуации в российских СМИ, то можно будет ожидать меньшие потери в зимний период. Хотя больших надежд на это сейчас нет», — считает Зайцева.

Как сообщало ИА REGNUM, глава грузинской ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили заявил, что в Грузии могут запустить для туристов из России бесплатные автобусы из аэропортов Еревана, Баку и Трабзона.

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