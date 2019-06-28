Киото, Япония, , 14:38 — REGNUM

Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой Брижит Макрон посетил мастерскую японского художника кимоно Кунихико Моригучи и буддийский храм Кодай-дзи в Киото, сообщает Paris Match.

Издание отмечает, что перед открытием саммита G20 в Осаке Эммануэль и Брижит Макрон узнали немного больше о японской культуре.

После обеда во дворце с императором Нарухито и императрицей Масако французская чета отправилась на железнодорожный вокзал в Токио, где сели на скоростной поезд до Киото. По прибытию Эммануэля и Брижит Макрон встретили местные жители, которые подарили французской паре букет цветов.

Затем глава государства посетил мастерскую Кунихико Моригучи, художника кимоно, возведенного в ранг «живого национального достояния», прежде чем отправиться в буддийский храм Кодай-дзи, который славится своими садам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон отправился с первым официальным визитом в Японию 26 июня 2019 года.

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