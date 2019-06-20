Макрон совершит первый официальный визит в Японию 26 июня

Париж, , 07:39 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон совершит свой первый официальный визит в Японию на следующей неделе, посетив Токио и Киото, сообщили в Елисейском дворце.

Издание отмечает, что будущее автомобильного альянса Renault-Nissan и дело экс-главы автомобильного концерна Карлоса Гона станет частью тем, которые будут обсуждаться в ходе визита президента Франции.

Как ожидается, Эммануэль Макрон подтвердит «твердую приверженность Франции альянсу Renault-Nissan и желание двигаться дальше».

«Париж и Токио будут стремиться укрепить свое партнерство на ближайшие пять лет и сотрудничество в Индо-Тихоокеанской зоне», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

26 июня 2019 года Эммануэль Макрон в сопровождении своей супруги Брижит Макрон встретится с французской общиной в Токио, а затем проведет переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

На следующий день, 27 июня, глава государства встретится с представителями технологического и инновационного секторов, одной из сильнейших сторон Японии, перед тем как его примет император Японии Нарухито в императорском дворце в центре столицы.

Известно, что Эммунуэль Макрон станет вторым иностранным лидером после главы США Дональда Трампа, который будет принят новым императором Японии, вступившим на престол 30 апреля 2019 года.

Затем президент Франции сядет на скоростной поезд до Киото, чтобы встретиться с «живым национальным достоянием» Японии Кунихико Моригучи, известным художником кимоно. После чего президент пообедает с японскими архитекторами.

В Токио Эммануэля Макрона будут сопровождать глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, министр экономики Бруно Ле Мэр, руководители крупных институтов, таких как CEA или CNRS, а также представители крупных компаний, в частности, Renault.

Напомним, возглавляемый Японией саммит «Большой двадцатки» стартует 28 июня в Осаке (Япония).