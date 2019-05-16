Четверг, 16 Мая 2019 года
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США готовят американцев к неприятностям в Узбекистане и Туркмении

Политика

«Рекомендуется поддерживать высокий уровень бдительности и стараться постоянно быть в курсе происходящих событий»

Ашхабад, 16 мая 2019, 19:32 — REGNUM  Посольство США в Ашхабаде предупреждает американских граждан, находящихся на территории Туркмении, о повышенной напряженности в регионе. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте диппредставительства.

«Гражданам США настоятельно рекомендуется поддерживать высокий уровень бдительности и стараться постоянно быть в курсе происходящих событий», — подчеркивают в посольстве.

Аналогичное сообщение распространило и посольство США в Ташкенте, которое предупредило своих соотечественников, находящихся в Узбекистане, о «важности повышенной бдительности» и призвало «избегать больших скоплений людей, особенно иностранцев, и не привлекать к себе внимания».

Что именно стало причиной, по которой американские дипломаты решили предупредить своих соотечественников о некоей возможной опасности, не уточняется.

Между тем, как предполагают некоторые туркменские СМИ, поводом для этого могло стать обострение ситуации на Ближнем Востоке после появления информации о возможном вводе в этот регион 120 тысяч американских солдат и начала военных действий армии США против Ирана.

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США в Туркестане
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