Осака, Япония, , 07:10 — REGNUM

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп пообщались «на ногах» перед открытием саммита «большой двадцатки» в японской Осаке.

Лидеры двух стран обменялись несколькими фразами по пути на церемонию фотографирования.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 28 июня, российский лидер прибыл в Осаку для участия в саммите G20. Самолёт с президентом России приземлился в международном аэропорту «Кансай».

В Японии Путин проведет два дня, глава государства примет участие в рабочих заседаниях саммита G20, во встрече глав государств БРИКС, а также проведёт ряд двусторонних встреч с лидерами других стран, в том числе США.

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