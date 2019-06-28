Москва, , 02:52 — REGNUM

Президент России Владимир Путин не согласен со многими методами работы своего американского коллеги Дональда Трампа, но не хочет давать оценок его деятельности. Об этом он заявил в интервью газете The Financial Times.

«Господин Трамп, он же не карьерный политик, у него своё видение мира и своё видение национальных интересов США. Я, например, не согласен со многими способами решения проблем, которые он использует», — сказал российский президент.

Путин назвал Трампа талантливым человеком и отметил, что американский лидер «очень тонко чувствует, что ждёт от него избиратель». При этом он добавил, что не хотел бы давать оценок деятельности президента США, но ему было бы интересно понять «его мотивы поведения».

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