Москва, , 02:31 — REGNUM

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что до вооруженного конфликта между Соединенными Штатами и Китаем противоречия между странами не доведут. Об этом российский лидер заявил в интервью газете The Financial Times.

«Вы знаете, вся история человечества связана с военными конфликтами, но после появления ядерного оружия риск глобальных конфликтов всё‑таки понизился именно в силу возможных глобальных трагических последствий для всего человечества в случае возникновения такого конфликта между ядерными державами. Я надеюсь, что до этого не дойдёт», — заявил Путин.

По словам российского лидера, Китай проявляет достаточную гибкость и со своими партнерами, и с оппонентами. Путин предположил, что такое отношение Пекина может быть связано с историческими и культурными особенностями Поднебесной. Он отметил, что не может себе представить угрозу военного конфликта со стороны Китая, однако не уверен в терпимости США к своим партнерам.

«Но надеюсь, ещё раз хочу это повторить, надеюсь, что ни до какой военной конфронтации не дойдёт», — добавил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил о намерениях обсудить с американским президентом Дональдом Трампом Договор о сокращении стратегический наступательных вооружений СНВ-3. Он отметил, что США фактически в одностороннем порядке вышли из договора по противоракетной обороне, а потом — из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).