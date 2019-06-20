Парламент Киргизии обвиняет экс-президента Атамбаева в «узурпации власти»

Бишкек, , 15:19 — REGNUM Депутаты республиканского парламента заслушали доклад об итогах работы специальной комиссии, занимавшейся подготовкой обоснования для лишения неприкосновенности экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания.

В отчете говорится о том, что спецкомиссия расписала шесть пунктов, по которым бывший главы государства подозревается в совершении тяжких преступлений.

Парламентарии обвиняют Атамбаева в использовании всех ветвей власти в своих интересах и преследовании политических оппонентов и СМИ, а также в причастности к коррупционным схемам при модернизации Бишкекской ТЭЦ, незаконному освобождению «вора в законе» Азиза Батукаева, коррупции в сфере закупки угля на Бишкекской ТЭЦ, незаконной трансформации и приобретении земельных участков.

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По итогам обсуждения депутаты парламента Киргизии большинством голосов одобрили принятие проекта постановления «О выдвижении обвинения против экс-президента Алмазбека Атамбаева для лишения его статуса».

Документ поддержали 100 из 105 депутатов, прошедших регистрацию (всего в парламенте Киргизии числится 120 депутатов — Прим. ИА REGNUM ), пишет «Kaktus.media». «Против» проголосовали лишь 5 народных избранников — Альфия Самигуллина, Анвар Артыков, Асель Кодуранова, Ирина Карамушкин и Карамат Орозова.

Теперь заключение парламентской спецкомиссии будет передано в генеральную прокуратуру, которая должна будет в течение недели принять решение по депутатскому запросу и определиться — вносить представление о снятии неприкосновенности с экс-президента Алмазбека Атамбаева или же не вносить.

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