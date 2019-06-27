Магас, , 11:14 — REGNUM

Экс-главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову прочат место заместителя министра обороны РФ Сергея Шойгу. Информация об этом появилась в ряде СМИ и Telegram-каналах еще вчера, 26 июня, после того, как на встрече в Кремле президент РФ Владимир Путин удовлетворил прошение Евкурова об отставке.

«Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет должность заместителя министра обороны Сергея Шойгу, сообщили источники «Ъ» в окружении господина Евкурова», — пишет «Коммерсантъ».

"Евкуров уходит на пост замминистра обороны. Давно пора! Только сделать это надо было прошлым летом, — приводит слова политолога Максим Шевченко «Обзор».

В настоящее время официального подтверждения этой информации пока нет. Хотя и в самой республике многие называли будущим местом работы Евкурова Министерство обороны РФ. Так, председатель Народного собрания Ингушетии Магомед Яндиев еще 24 июня высказал предположение, что Юнус-Бек Евкуров может продолжить свою карьеру на военном поприще.

Напомним, Юнус-Бек Евкуров до назначения на должность главы Ингушетии с 2004 года нес службу в должности начальника разведки — заместителя начальника штаба Приволжско-Уральского военного округа. Кадровый военный, он и ранее занимал различные командные должности в Вооруженных Силах Российской Федерации. Евкуров — генерал-майор, Герой Российской Федерации.

Читайте также: В Ингушетии сообщили, чем займется Евкуров после отставки

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил о принятом им решении обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий главы республики. Он обратился к жителям республики с обращением, в котором сообщил о причинах такого решения, среди которых разобщенность в обществе, за которую он как руководитель региона несет ответственность, и необходимость привлечь к руководству новых специалистов, способных вести республику дальше в условиях реализации национальных проектов.