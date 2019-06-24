В Ингушетии сообщили, чем займется Евкуров после отставки

Магас, , 21:28 — REGNUM Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров может продолжить свою карьеру на военном поприще, в случае если его отставка будет принята. Такое мнение высказал председатель Народного собрания Ингушетии Магомед Яндиев.

По словам спикера, решение об отставке Евкуров принял не спонтанно, он обсуждал свои намерения, поэтому Яндиев был в курсе о готовящемся заявлении. Каких-то особых, явных причин для отставки не было, отмечает спикер, подчеркивая, что вклад Евкурова в развитие республики за время его руководства огромен.

Он также отметил, что Юнус-Беку Евкурову никогда не доставались легкие участки работы, «следующий будет такой же, продолжит службу по военной линии», пишет ТАСС.

Напомним, Юнус-Бек Евкуров до назначения главой Ингушетии был кадровым военным. Генерал-майор, Герой Российской Федерации он многие годы служил на различных командных должностях в Вооруженных Силах Российской Федерации. С 2004 года до назначения на пост главы Ингушетии служил начальником разведки — заместителем начальника штаба Приволжско-Уральского военного округа.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 24 июня, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров обратился к жителям республики с обращением, в котором он сообщает о принятом им решении обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий главы республики. Одной из причин такого решения он назвал разобщенность в обществе и ответственность, которую обязаны нести за это перед народом все представители органов власти, в том числе и он.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подал прошение об отставке