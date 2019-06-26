Москва, , 14:35 — REGNUM

Объединенные Арабские Эмираты не располагают точными данными о том, кто виновен в атаках на танкеры в Оманском заливе. Об этом заявил глава МИД ОАЭ Абдулла бен Зайед аль-Нахьян на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По его словам, Абу-Даби не может выдвинуть официальные обвинения, поскольку у них нет неопровержимой информации.

«Если у других стран есть более четкая информация, я уверен, что международное сообщество ее с готовностью выслушает. Но мы должны быть очень серьезны и осторожны, чтобы это была проверенная, научно подтвержденная информация, которая будет убедительной для международного сообщества», — заявил глава внешнеполитического ведомства ОАЭ.

Он также добавил, что в ОАЭ не хотят новой напряженности в регионе.

Встреча глав МИД ОАЭ и России прошла 26 июня в Москве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июня в Оманском заливе из-за предполагаемого нападения на двух нефтяных танкерах произошли взрывы. США немедленно обвинили в случившемся Иран, где данные обвинения отвергли.

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