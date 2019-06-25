Совбез ООН принял заявление по инциденту с танкерами в Оманском заливе

Нью-Йорк, США, , 00:56 — REGNUM Члены Совета Безопасности ООН по итогам заседания 24 июня приняли заявление, в котором осудили предполагаемые атаки на танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщил журналистам председательствующий в СБ ООН постоянный представитель Кувейта Мансур аль-Отейби.

В принятом заявлении отмечается, что атаки на танкеры представляли серьёзную угрозу морской навигации и поставкам энергоносителей, противоречили правилам свободы судоходства и в целом представляли «угрозу международному миру и безопасности».

Члены СБ ООН призвали все вовлечённые стороны и все страны региона проявить максимальную сдержанность и принять меры для снижения уровня напряжённости.

Напомним, 13 июня в Оманском заливе на двух нефтяных танкерах в результате предполагаемого нападения произошли взрывы. Все обстоятельства инцидента о настоящего времени не установлены, между тем США уже возложили ответственность за произошедшее на Иран. В Тегеране отвергают данные обвинения.