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Совбез ООН принял заявление по инциденту с танкерами в Оманском заливе

Политика

Инцидент в Оманском заливе представлял угрозу международной безопасности, считают члены Совета Безопасности

Нью-Йорк, США, 25 июня 2019, 00:56 — REGNUM  Члены Совета Безопасности ООН по итогам заседания 24 июня приняли заявление, в котором осудили предполагаемые атаки на танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщил журналистам председательствующий в СБ ООН постоянный представитель Кувейта Мансур аль-Отейби.

В принятом заявлении отмечается, что атаки на танкеры представляли серьёзную угрозу морской навигации и поставкам энергоносителей, противоречили правилам свободы судоходства и в целом представляли «угрозу международному миру и безопасности».

Члены СБ ООН призвали все вовлечённые стороны и все страны региона проявить максимальную сдержанность и принять меры для снижения уровня напряжённости.

Напомним, 13 июня в Оманском заливе на двух нефтяных танкерах в результате предполагаемого нападения произошли взрывы. Все обстоятельства инцидента о настоящего времени не установлены, между тем США уже возложили ответственность за произошедшее на Иран. В Тегеране отвергают данные обвинения.

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