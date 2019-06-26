Берлин, , 11:43 — REGNUM

Подозреваемый в убийстве председателя правительства немецкого города Кассель (федеральная земля Гессен) Штефан Э. признал свою вину, передает канал n-tv 26 июня.

О признании подозреваемого сообщил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер в кулуарах специального закрытого заседания комитета внутренних дел. 45-летний преступник действовал в одиночку, а ранее был судим и поддерживал контакты с правыми экстремистами. Расследование этого совершенного по политическим мотивам убийства еще не завершено.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства Касселя Вальтер Любке был убит в ночь на 2 июня на террасе своего дома. Он возглавлял правительство города 10 лет. В 2015 году он предложил всем не согласным с проводимой миграционной политикой немцам покинуть Германию.

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