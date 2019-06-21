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Убийство главы Касселя: мотив — несогласие с миграционной политикой ФРГ

Политика

Подозреваемому в убийстве немецкого политика предъявлены обвинения

Кассель, Германия, 21 июня 2019, 14:31 — REGNUM  Следователи озвучили вероятный мотив убийства главы правительства немецкого города Кассель (федеральная земля Гессен) Вальтера Любке. Подозреваемый в убийстве выступал против миграционной политики властей и трактовал Любке как «предателя нации», передает канал n-tv 21 июня.

На настоящий момент главным подозреваемым является ранее судимый Штефан Э., придерживающийся националистических взглядов. Полиции известно, что Э. в октябре 2015 года посетил собрание в ратуше, на котором Любке высказался за строительство центра для беженцев и произнес известную фразу, обращенную к тем, кто не в восторге от принятия мигрантов: «Кто не согласен с нашими ценностями, может покинуть страну в любое время». После этого в переписке с единомышленниками Штефан Э. назвал политика «предателем нации». По словам следователей, подозреваемый пока не прокомментировал обвинения в убийстве.

Как сообщало ИА REGNUM, немецкий политик из «Христианско-демократического союза» был застрелен на террасе в своем саду в ночь на 2 июня. Любке возглавлял правительства Касселя 10 лет и намеревался остаться в своей должности. Это самое громкое убийство политика в Германии в последние годы.

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Политические убийства
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