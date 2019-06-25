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Есть контакт: Россия и Мальдивы идут на повышение

Политика

Мальдивы открывают в России посольство, вводится взаимно безвизовый режим, в отношениях стран наступает новая эпоха

Есть контакт: Россия и Мальдивы идут на повышение
Фото из профиля главы МИД Мальдив в Twitter https://twitter.com/abdulla_shahid

Москва, 25 июня 2019, 21:27 — REGNUM  Ещё три месяца назад межгосударственные отношения Россия и Мальдив находились на уровне сугубо номинальных, а фактически — отсутствующих. Сегодня же в Москве состоялась совместная пресс-конференция министров иностранных дел России Сергея Лаврова и Мальдив Абдуллы Шахида, на которой высокий представитель островного государства объявил о начале новой эпохи в отношениях между нашими странами. В сухом остатке по итогам дня: подписано соглашение о взаимно-безвизовом режиме, Мальдивы в России решились на открытие своего посольства. Кроме того, за несколько дней до этого в России по делам гостил министр обороны Мальдив, а осенью с официальными визитом ожидается министр туризма островной страны.

Объективно, Министерство иностранных дел России за прошедшие три месяца провело огромную работу по восполнению провала в отношениях с Мальдивыми. И результат впечатляет, вот так бы всегда. Такой прогресс предваряло, а отчасти, возможно, и спровоцировало эксклюзивное интервью ИА REGNUM — в марте 2019 года наш публицист Иллараион Гирс встретился на островах с ключевой фигурой современной мальдивской политики, ныне председателем мальдивского парламента Мохамедом Нашидом. Русский след, — так назывался последний блок вопросов и ответов в том интервью.

32 тысячи россиян ежегодно отдыхают на Мальдивах и время от времени они нуждаются там в эффективной господдержке. Кроме того, Мальдивы имеют особое стратегическое значение в регионе Индийского океана, в борьбе за влияние там сошлись Индия и Китай, там же активна Саудовская Аравия, имеют своё присутствие и страны Запада. В этих обстоятельствах остаётся надеяться, что не за горами и открытие посольства России в Мале.

Видеозапись совместной пресс-конференции глав МИД России и Мальдив.

Читайте ранее в этом сюжете: Мохамед Нашид / Mohamed Nasheed: Мальдивы между Индией и Китаем

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Внешняя политика России
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