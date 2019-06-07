В Ираке за организацию теракта в Бангладеш задержан японец

Багдад, , 08:55 — REGNUM Бывший доцент японского университета «Рицумэйкан» Махаммад Сайфулла Одзаки задержан в Ираке по подозрению в организации атаки в Дакке в 2016 году, унесшей жизни более 20 человек. Об этом сообщает 7 июня газета Sankei со ссылкой на источники в спецслужбах.

Одзаки считают значимой фигурой в террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Его захватили в ходе военной операции на востоке Ирака и переправили на американскую базу в северной части страны. Власти США видят в нем источник особо ценной информации, уточняет издание.

Предполагается, что имеющий гражданство Японии и Бангладеш Одзаки перебрался на север Сирии в 2016 году. Там он руководил группой выходцев из Бангладеш и играл важную роль в формировании террористической сети в Южной Азии.

Именно Одзаки, полагают спецслужбы, организовал теракт в Дакке, подбирал его исполнителей, собирал деньги и руководил атакой.

Как сообщало ИА REGNUM, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на ресторан в дипломатическом квартале столицы Бангладеш 1 июля 2016 года. Они взорвали несколько бомб, взяли людей в заложники и удерживали здание. Боевиков ликвидировали в результате штурма. Погибли 20 человек, большинство из которых были иностранцами, а также двое полицейских.

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