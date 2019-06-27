Москва, , 02:53 — REGNUM

Студенткам из Калужского государственного университета на праздновании Дня освобождения (8 мая) в немецком городе Зуле подменили доклады. В чем причина того, что фальсификаторы не стесняются уже самых наглых приемов, подобных произошедшему в тюрингском Зуле, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Участники штурма Рейхстага (слева направо) К. Я.Самсонов, М. В.Кантария, М. А.Егоров, И. Я.Сьянов, С. А.Неустроев у Знамени Победы. Май 1945 года

Для того, чтобы понять феномен нынешней фальсификации истории в отношении Второй мировой войны, достаточно обратиться к официальной точки зрения, транслируемой в самой Германии. Например, к лекциям Берндта Вегнера, полковника Бундесвера, преподавателя Гамбургской военной академии. В своих построениях этот полковник выстраивает логику, в рамках которой СССР не мог гарантировать победу над Германией, твердой гарантией в этом деле служили только США. Мыль Вегнера столь тонка по отношению к происходившему, что ее можно прочесть и так, будто основной ошибкой Гитлера стал «не тот расклад». Или это тогдашние США ошиблись, выбрав в союзники Сталина?

Что же до позитивных моментов, осветивших конфликт в Зуле, то стоит отметить принципиальную позицию, занятую руководством КГУ. Фальшивка, которую пытались подсунуть калужским студенткам, не прошла, и тем не менее, проблема остается, ведь концепция «тоталитаризма», призванная уровнять коммунизм и фашизм, находит своих адептов и среди российского образования. Пожалуй, именно здесь и проходит фронт борьбы против фальсификаторов, стремящихся выставить российскую историю в черном цвете.

Читайте подробности в статье Владимира Павленко «Память истории против немецкого реваншизма и либерального предательства».