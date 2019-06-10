Лукашенко поручил провести Евроигры без «концлагерей» и «гетто»

Минск, , 13:51 — REGNUM Безопасность на II Европейских играх в Минске должна быть обеспечена без перестраховки, без «концлагерей» и «гетто». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой МВД Игорем Шуневичем, передает 10 июня БелТА.

«Меня настораживает, что мы, порой не думая, в плане перестраховки или еще чего-то начинаем создавать не то «концлагеря», не то какие-то «гетто» в Беларуси», — сказал Лукашенко.

Он указал на фундаментные блоки, выставленные у проезжей части, и отметил, что ограждения должны быть «цивилизованными». Белоруссия — не Сирия, не Ливия и не Ирак, и пусть заборы ставят в «странах демократии», добавил белорусский лидер.

Лукашенко также призвал обойтись без указаний европейских чиновников и не «превращать Минск на это время в систему каких-то заборов».

Как сообщало ИА REGNUM, II Европейские игры в Минске пройдут с 21 по 30 июня. На спортивных состязаниях разыграют 199 медалей в 15 дисциплинах.

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