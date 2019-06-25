Толстой назвал провинциальным стиль истерик украинской делегации в ПАСЕ

Страсбург, Франция, , 12:56 — REGNUM Вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в ПАСЕ Пётр Толстой («Единая Россия») осудил демарш делегации Украины, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.

Украинская делегация подготовила более 200 поправок в резолюцию ПАСЕ по полномочиям национальных делегаций. Также 25 июня делегация Украины покинула зал заседаний.

Толстой назвал это «провинциальным поведением».

"На мой взгляд, это такой провинциальный стиль мелочных, детских обид, истерик, попыток хулиганскими действиями провоцировать депутатов и сенаторов, которые входят в нашу делегацию. Но мы относимся к этому философски, нас сегодня волнуют более важные вещи: возможность вернуться в ПАСЕ с полным объемам прав и сделать так, чтобы наш голос был услышан, а мифы и клише о России были разрушены», — заявил Толстой.

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