Украинский депутат о ПАСЕ: мы держали оборону до потери пульса

Киев, , 12:28 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины, представитель делегации Украины в ПАСЕ Георгий Логвинский поделился с украинскими СМИ некоторыми подробностями относительно заседания Ассамблеи, на котором было принято решение о возвращении российской делегации.

По его словам, вся украинская делегация и «наши друзья» (речь, очевидно, о представителях Великобритании, Грузии и Польши, не поддержавших решения ПАСЕ) жестко держали оборону, «работая до потери пульса».

«Наши оппоненты показывают небывалую активность, не сдвигаются с места и, как в школе, у председателя в микрофон просят разрешить выйти в туалет», — заявил Логвинский.

Украинский депутат подчеркнул, что юридически рассмотрение вопроса нельзя было продолжать после полуночи, но председатель ПАСЕ сообщила, что «закончить рассмотрение — это их долг».

«Наверно, в этом слове и есть суть «Страсбургской трагедии», когда желание вернуть Россию в ПАСЕ и снять санкции является долгом. Вопрос — кому и что — останется за кулисами? Однако история все тайное сделает явными», — пригрозил Логвинский.

Также он сослался на мнение старейшего депутата ПАСЕ (не уточнив, кто это конкретно) о том, что якобы в его истории с 1991 года такого не было и выглядело происходящее «нереально и позорно».

ИА REGNUM напоминает, что в ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая возвращает Российской Федерации право голоса на заседаниях Ассамблеи. Такое решение поддержали 118 евродепутатов, 62 проголосовали против. Это решение крайне негативно было воспринято на Украине. Сегодня, 25 июня, украинская делегация показательно покинула зал заседания ПАСЕ в знак протеста.