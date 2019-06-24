Домашняя ссора обрушила рейтинг Бориса Джонсона

Лондон, , 11:25 — REGNUM Предвыборный рейтинг кандидата в премьер-министры Великобритании Бориса Джонсона заметно упал на фоне его ссоры с подругой, освещавшейся в СМИ. Об этом сообщает The Mail on Sunday.

Еще 20 июня Джонсон на 27% опережал своего соперника, претендента на пост председателя Консервативной партии Джереми Ханта, по результатам опроса избирателей из числа тори. Консерваторы отвечали на вопрос, кто из двух политиков был бы лучшим премьер-министром. Опрос, проведенный 22 июня, показал преимущество Джонсона лишь в 11%.

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Скандал в квартире 55-летнего Джонсона произошел в ночь на 21 июня. Политик поссорился со своей подругой, 31-летней Кэрри Саймондс, из-за опрокинутого им на светлый диван и подушку бокала вина.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 21 июня соседи бывшего главы британского МИД Джонсона вызвали полицию из-за шума и криков в его квартире. Они рассказали о звоне бьющейся посуды и громких криках женщины. Стражи порядка провели беседу с политиком и покинули дом.

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